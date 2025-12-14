Ascolti tv 13 dicembre | chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno la sfida tra De Martino e Scotti
Gli ascolti tv di sabato 13 dicembre offrono un confronto tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle su Rai1 e Il Volo Tutti per Uno su Canale 5, insieme alla sfida tra De Martino e Scotti. Ecco i dati Auditel della prima serata, per scoprire quale programma ha conquistato il pubblico.
Gli ascolti tv di sabato 13 dicembre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, e Il Volo Tutti per Uno trasmesso su Canale 5. In access la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Fanpage.it
Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti - Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, e Il Volo Tutti per Uno trasmesso su ... fanpage.it
Ascolti tv ieri 13 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 13 dicembre 2025: share tv e dati Auditel. mam-e.it
Ascolti tv, vince ‘The Voice Senior’ su Rai1 (Adnkronos) - Il talent show 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici, in onda ieri sera 12 dicembre su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.248.000 spettatori, pari al 23% di share. Medaglia d'argento per - facebook.com facebook
Ascolti #blob Giovedì 11 Dicembre 2025: 1.091.000 spettatori (6%) x.com
Ascolti tv 13 dicembre 2020: d’Urso perde contro Fazio e film Rai1, i dati