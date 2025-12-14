Gli ascolti tv di sabato 13 dicembre offrono un confronto tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle su Rai1 e Il Volo Tutti per Uno su Canale 5, insieme alla sfida tra De Martino e Scotti. Ecco i dati Auditel della prima serata, per scoprire quale programma ha conquistato il pubblico.

Gli ascolti tv di sabato 13 dicembre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, e Il Volo Tutti per Uno trasmesso su Canale 5. In access la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Fanpage.it

Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti - Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, e Il Volo Tutti per Uno trasmesso su ... fanpage.it