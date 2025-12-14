Artigiano in Fiera fascino intramontabile | confermato il milione di visitatori

L'Artigiano in Fiera si conferma un evento di grande successo, attirando un milione di visitatori nella sua 30esima edizione a Rho (Milano). Con nuove date annunciate per l'estate e l'inverno 2026, questa manifestazione continua a rappresentare un punto di riferimento per l'artigianato e la cultura italiana.

Rho (Milano), 14 dicembre 2025 – Si chiude confermando un milione di visitatori la 30esima edizione Artigiano in Fiera e con l'annuncio delle nuove date: Anteprima d'estate, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2026 e la versione invernale dal 5 al 13 dicembre 2026. Con il tema di quest'anno "È il momento della persona", la più importante manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese, ha rinnovato la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo e il loro saper fare, autentica espressione dell'umanità al lavoro.

