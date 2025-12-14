Arte musica e laboratori La scuola sempre aperta

All’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata prende il via il terzo anno del progetto ‘Piano delle arti’, finanziato dal bando ‘Scuole in movimento’ della Fondazione Caript. Arte, musica e laboratori arricchiscono l’offerta scolastica, promuovendo un percorso educativo sempre più aperto e coinvolgente per studenti e insegnanti.

Prende il via per il terzo anno all’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata il progetto ’Piano delle arti’, finanziato tramite il bando ’Scuole in movimento’ della Fondazione Caript. Un progetto sperimentale, in grado di offrire a studenti e studentesse un cartellone di 49 eventi culturali e 8 corsi. "La novità principale di quest’anno è un ampliamento dell’offerta per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola dell’infanzia – ha spiegato il dirigente scolastico Luca Gaggioli - Per il resto, in linea con il programma degli anni precedenti, sono previsti spettacoli di cinema, concerti, visite a musei, incontri con artisti, scrittori, scienziati". Lanazione.it

