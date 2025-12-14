Ars et Labor solo pari 2-2 nella trasferta di Faenza e niente titolo di regina d' inverno

L'Ars et Labor conclude il girone d'andata con un pareggio per 2-2 contro il Faenza, rinunciando al titolo di regina d'inverno. La squadra ferrarese si posiziona al secondo posto, chiudendo in parità questa fase della stagione e lasciando spazio a ulteriori sfide nel prosieguo del campionato.

© Ferraratoday.it - Ars et Labor, solo pari (2-2) nella trasferta di Faenza e niente titolo di regina d'inverno L'Ars et Labor non va oltre il 2-2 sul campo del Faenza e saluta il titolo di regina d'inverno. La squadra ferrarese chiude al secondo posto il girone d'andata. Un match quello odierno dove l'Ars et Labor si trova a rincorrere per due volte. Dopo otto minuti i padroni di casa trovano il vantaggio. Ferraratoday.it Mezzolara campione di inverno, super Faenza blocca sul pari l'Ars et Labor Ferrara - Faenza protagonista della 17esima giornata, grazie al ... altarimini.it

Doppio Cozzari e Carbonaro, l'Ars et Labor affonda il Sanpaimola (2-3) e va in fuga - VIDEO - Cross di Senigagliesi (Ars) lungo sul secondo palo dove c'è Carbonaro (Ars) che si coordina e colpisce al volo: palla che tocca per terra e si impenna in una sorta di ... today.it

Ars et Labor, il post partita dopo il pari contro il Sant'Agostino: «Mister in bilico? Non facciamoci prendere da isterismi» - facebook.com facebook

La sintesi di Medicina -- Ars et Labor Ferrara