Arrone si trasforma in Betlemme | torna il Presepe Vivente giunto alla XXVI edizione
Arrone si prepara a rivivere la magia del Natale con la XXVI edizione del Presepe Vivente. Un evento tradizionale che coinvolge l’intera comunità, offrendo un’esperienza unica tra scene suggestive e atmosfere natalizie. Un appuntamento imperdibile che rinnova l’incanto delle festività, attirando visitatori da vicino e lontano per condividere lo spirito natalizio.
Arrone si prepara a vivere nuovamente la magia del Natale con uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo. Torna infatti il Presepe Vivente di Arrone, che nel 2025 raggiunge la sua XXVI edizione, confermandosi come una delle rievocazioni storiche più suggestive dell’Umbria.L’iniziativa. Ternitoday.it
