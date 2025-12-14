Arrivano leader politici e attori Ma il vero protagonista di Atreju è Donzelli la trottola
Durante l'evento di Atreju, tra leader politici e attori, spicca il protagonismo di Giovanni Donzelli, ormai noto come la
Non accostiamolo più a Minnie. Da oggi Giovanni Donzelli sarà chiamato "trottola". Atreju è finito. Dopo dieci giorni. Ilfoglio.it
Arrivano leader, politici e attori. Ma il vero protagonista di Atreju è Donzelli, la "trottola" - Patrono di Castel San'Angelo per dieci giorni, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia è il più amato dal pubblico. ilfoglio.it
Dopo il boom nei sondaggi, Reform UK affonda tra amministrazioni locali allo sbando, ombre di influenza russa su ex eurodeputati e un’indagine sulle spese elettorali del leader. L’anti-sistema scricchiola, e ora i guai arrivano al vertice. Reform perde consens x.com
Molti leader crescono grazie alla competenza tecnica: sanno fare, risolvere, decidere. È così che arrivano a guidare un team. Ma ciò che ha funzionato all’inizio non è sempre ciò che permette al gruppo di crescere nel tempo. Quando la leadership resta conce - facebook.com facebook