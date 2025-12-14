Arrivano i mercatini di Natale a Santo Stefano di Camastra
Santo Stefano di Camastra si prepara ad accogliere i Mercatini di Natale per la prima volta, dal 19 al 24 dicembre 2025. Le vie di Piazza Porta Messina e Piazza Belvedere si trasformeranno in un suggestivo scenario natalizio, offrendo un'occasione unica per vivere l'atmosfera delle festività e scoprire le tradizioni locali.
Santo Stefano di Camastra è pronta a vivere una grande novità: per la prima volta, la città ospiterà i Mercatini di Natale, dal 19 al 24 dicembre 2025, nella splendida cornice di Piazza Porta Messina e Piazza Belvedere.L’inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 19 dicembre alle ore 18, con. Messinatoday.it
