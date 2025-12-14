Con l’arrivo della tredicesima, i cittadini della Brianza si preparano a pianificare i propri acquisti e regali di Natale. Il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha analizzato le tendenze di spesa, offrendo uno sguardo dettagliato su come verranno utilizzate queste risorse nelle famiglie della zona.

La tredicesima sta per arrivare nelle tasche dei brianzoli e il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha stimato come verrà spesa. Tra pagamenti, rate e regali di Natale, vediamo come sarà spesa la mensilità retributiva aggiuntiva che avrà un valore dei consumi generati pari. Monzatoday.it

Arriva la tredicesima, ecco come si spenderà in Brianza (e quanto per i regali di Natale) - La tredicesima sta per arrivare nelle tasche dei brianzoli e il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha stimato come verrà spesa. monzatoday.it