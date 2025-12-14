Arriva la ‘modalità tartaruga’ su WhatsApp | la funzione segreta che cambia tutto

WhatsApp introduce la 'modalità tartaruga', una funzione segreta che sta rivoluzionando l'esperienza degli utenti. Questa novità, ancora poco conosciuta, sta spingendo milioni di persone a modificare il logo dell'app. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa innovazione e come potrebbe influenzare il modo di usare WhatsApp.

Tutti ne parlano, ma pochi sanno cos’è davvero: ecco perché milioni di utenti stanno cambiando il logo di WhatsApp. Appena lanciata, la cosiddetta “modalità tartaruga” su WhatsApp ha già conquistato una fetta enorme di utenti. Basta aprire TikTok o scorrere un Instagram per trovare decine di video che mostrano come applicarla, tra curiosità estetiche e simbolismi profondi. Il nuovo trend non riguarda una funzione ufficiale dell’app, ma una modifica visiva del logo tramite strumenti di personalizzazione esterni. Eppure, dietro l’apparente leggerezza dell’operazione, si nascondono significati culturali e scelte precise di stile che stanno influenzando il modo in cui le persone usano la tecnologia. Game-experience.it

