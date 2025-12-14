Arriva il Pineto è una partita da non sbagliare Bucchi studia qualche novità tattica

Il match tra Arezzo e Ravenna rappresenta un crocevia fondamentale nel campionato, con ogni risultato che potrebbe influenzare il cammino delle squadre. Bucchi, alla vigilia di questa sfida, valuta alcune novità tattiche, mentre Marchionni si prepara ad affrontare Pesaro. L'attesa per l'incontro con il Pineto, guidato dall’amico Tisci, aggiunge ulteriore fascino a questa partita cruciale.

In un duello di tale portata, com'è questo fra Arezzo e Ravenna, ogni partita è un crocevia. Vale per Marchionni, che domani gioca a Pesaro, e vale per Bucchi, atteso dalla sfida contro il Pineto del suo amico Tisci. Finora è stata una lotta punto su punto e tutto lascia supporre che sarà così. Today.it

Pineto, rinforzo in difesa: dal Teramo arriva il giovane Thiago Menna - Di seguito la nota ufficiale del club abruzzese: Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Teramo ... tuttomercatoweb.com

Diretta Pineto-Ravenna: dove vedere la partita - Ravenna, gara valida per la 16a giornata di Serie C 2025- abruzzonews.eu

Leggi su Tgr Abruzzo Pescara sogna lo scacco matto Arriva la capolista Frosinone. A Pineto possibile addio a Bruzzaniti - facebook.com facebook