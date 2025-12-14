arisa e le app di incontri la dichiarazione di andrea delogu a nikita il gossip su rocio morale e stefano de martino

Un weekend all’insegna di gossip e sorprese nel mondo dello spettacolo: tra app di incontri, dichiarazioni social, paparazzi e flirt segreti, scopri le ultime novità sui personaggi più discussi del momento.

Weekend tempo di gossip. C'è chi per trovare l'amore si è iscritta alle app di incontri (Arisa), chi usa i social per fare dichiarazioni d'amore (Andrea Delogu), chi si fa paparazzare insieme (Achille Lauro e Layana) e chi, invece, pare si stia frequentando in gran segreto (Stefano De Martino e Rocio Morales). La confessione di Arisa: "Ho iniziato a usare le app di incontri. Uno di Copenhagen mi ha ghostato". Viste le disavventure amorose vissute negli ultimi anni Arisa ha deciso di cambiare strategia per trovare un fidanzato. Ospite di Alessandro Cattelan nel podcast Supernova la cantante ha ammesso di essersi buttata sulle app di incontri ma con una certa cautela: " Uso le app di incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno". Ilgiornale.it

