Aria di Natale lungo le Mura In mostra 120 presepi

L’atmosfera natalizia avvolge le Mura di Pizzighettone con la quarta edizione della mostra

Le Mura di Pizzighettone si vestono dell’atmosfera natalizia. Si apre oggi la quarta mostra "Presepi nelle Mura", iniziativa promossa dal Gruppo Volontari Mura. All’interno delle casematte di via Boneschi è stata allestita la mostra con ben 120 natività, che propongono con tanti motivi diversi il tema natalizio. I lavori sono stati realizzati da privati, associazioni e scuole del territorio. Un percorso unico, nel cuore della città murata, che ogni anno incanta grandi e piccini. La mostra rimarrà allestita fino al giorno del santo patrono, San Bassiano il prossimo 19 gennaio. Gli orari sono: martedì e giovedì, sabato, domenica e festivi dalle 15. Ilgiorno.it Aria di Natale lungo le Mura. In mostra 120 presepi - Si apre oggi la quarta mostra "Presepi nelle Mura", iniziativa promossa dal Gruppo Volontari Mura. ilgiorno.it

