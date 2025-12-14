Argentina perquisizioni e scandalo per il presidente della Federazione la Naciòn | rischio esclusione dal Mondiale?

Un recente scandalo di corruzione sta coinvolgendo la Federazione argentina di calcio, con perquisizioni e accuse che minacciano la reputazione del presidente e il futuro della nazionale. Secondo quanto riportato da Dh Les Sports, il caso sta sollevando dubbi sulla partecipazione dell'Argentina ai prossimi Mondiali, alimentando incertezza e tensione nel mondo del calcio sudamericano.

© Ilnapolista.it - Argentina, perquisizioni e scandalo per il presidente della Federazione, la Naciòn: “rischio esclusione dal Mondiale?” Come riporta Dh Les Sports, uno scandalo di corruzione starebbe scuotendo la Federazione argentina di calcio. Perquisizioni in club, abitazioni private e nella sede dell’Afa hanno portato alla luce auto di lusso, moto e sospetti di arricchimento illecito legati al presidente Claudio Tapia e ai suoi collaboratori. La giustizia indaga anche sulla società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di club e nazionale, mentre la Fifa monitora la situazione per evitare interferenze politiche. Si parla addirittura di esclusione dai Mondiali per Messi e compagni, la qual cosa ci sembra esagerata. L’Argentina si avvicina ai Mondiali con uno scandalo: Tapia è indagato frode. Ilnapolista.it Argentina, si indaga sul presidente Tapia per riciclaggio: Fifa pronta a intervenire - Riciclaggio di denaro: è l'accusa nei confronti dei vertici della Federazione argentina, compreso il presidente Claudio "Chiqui" Tapia, il suo collaboratore Pablo ... tuttojuve.com

Calcio: inchiesta sul riciclaggio, perquisizione nella federcalcio Argentina - La magistratura argentina ha ordinato oggi la perquisizione delle sedi della Federcalcio argentina (Afa - ansa.it

https://ecoaltomolise.net/traffico-di-droga-da-roma-verso-labruzzo-perquisizioni-e-sequestri-diciassette-indagati-e-un-arresto/ - facebook.com facebook

CALCIO MARCIO IN ARGENTINA – UN’INCHIESTA SUL RICICLAGGIO ARRIVA A SFIORARE LA FEDERCALDIO ARGENTINA x.com