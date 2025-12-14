Architettura oncologia e comunità | a Catania presentato il modello Spazi di vita

A Catania è stato presentato il modello “Spazi di vita”, un progetto che integra architettura, oncologia e comunità. Promosso da Algra editore, questo approccio innovativo mira a rivoluzionare l’esperienza di cura, creando ambienti che favoriscono il benessere e la partecipazione attiva dei pazienti. Un passo avanti nella riformulazione degli spazi dedicati alla cura oncologica.

Spazi di vita”, Algra editore. Non solo un libro, ma un progetto concreto che ridefinisce il modo di vivere la cura oncologica. Ambienti che sostengono, rassicurano, restituiscono dignità e normalità. “Un inno alla vita” come lo definisce Giusy Scandurra, direttore UOC Oncologia Medica. Cataniatoday.it