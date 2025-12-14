Araujo fuori a tempo indeterminato i compagni pronti a tutto | la nobile proposta nello spogliatoio

L'infortunio di Araujo ha colpito il Barcellona, spingendo i compagni a dimostrare solidarietà e determinazione. Koundé e De Jong si preparano a reinventarsi, sostenendo l'allenatore Flick in un momento difficile per la squadra. La compattezza nello spogliatoio si fa sentire, evidenziando la forza e il carattere del gruppo blaugrana.

Araujo in pausa per problemi mentali, lo spogliatoio del Barcellona si compatta: Koundé e De Jong pronti a reinventarsi per aiutare Flick. Fanpage.it

