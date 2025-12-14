Appelli a Kiev per detenuti filorussi

La Commissaria russa per i diritti umani, Tatyana Moskalkova, sta valutando circa 500 appelli di detenuti in Ucraina, tra sacerdoti, attivisti e giornalisti, accusati di opinioni filorusse. Questa iniziativa mette in luce le tensioni tra Russia e Ucraina e il trattamento riservato a coloro che esprimono posizioni vicine a Mosca.

8.30 La Commissaria russa per i diritti umani, Tatyana Moskalkova, sta esaminando quasi 500 appelli di persone recluse in Ucraina per le loro opinioni filorusse, tra cui sacerdoti, attivisti per i diritti umani e giornalisti. Lo ha annunciato in un'intervista alla Tass. "Attualmente-ha detto Moskalkovasto monitorando oltre 70 persone, cittadini russi, che hanno presentano domanda per essere rimpatriati in Russia" Secondo la commissaria,tra questi detenuti ci sono soltanto persone in carcere per le loro idee e per essere russi. Servizitelevideo.rai.it Kiev: un milione di utenze senza elettricità dopo gli attacchi russi. Mediazione Usa, la Bielorussia libera 123 prigionieri. Axios: Casa Bianca favorevole a un referendum sul Donbas, disponibile a garanzie simili all'art. 5 Nato. Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook Dal fondatore della "Novaya Gazeta", Dmitrij Muratov, un appello sottoscritto da altri 14 vincitori del prestigioso riconoscimento. «Cessate il fuoco, negoziati e scambio militare sono le priorità per un'intesa tra Mosca e Kiev. Ma servono garanzie anche sui diritti x.com