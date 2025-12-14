Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini | viaggio alla scoperta di un' importante testimonianza del cristianesimo
Scopri la storia della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta anche in inverno con visite guidate condotte dagli archeologi di ArcheOfficina. Un'occasione unica per esplorare un importante sito testimonianza del cristianesimo antico, immerso nella suggestiva cornice della Sicilia.
Proseguono anche in inverno le aperture della Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con orari dedicati alle visite guidate a cura degli archeologi di ArcheOfficina.Con oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba rappresenta una delle più importanti testimonianze del. Palermotoday.it
Apertura e visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini: una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia - In inverno continuano le aperture con gli orari invernali alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche mattina e pomeriggio. mondopalermo.it
