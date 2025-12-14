Aperto per le feste di Natale | Il Museo Accorsi-Ometto espone porcellane di Limoges e gioielli ispirati al Kabuki

Durante le festività natalizie, il Museo Accorsi-Ometto apre le sue porte al pubblico, offrendo una mostra di porcellane di Limoges e gioielli ispirati al Kabuki. Nel cortile si può ammirare la scultura ET di Riccardo Cordero, un omaggio all’arte e all’architettura barocca, creando un percorso ricco di cultura e bellezza.

Durante il periodo natalizio il Museo Accorsi-Ometto è aperto. In cortile è possibile ammirare la scultura ET di Riccardo Cordero, un omaggio all’arte e all’architettura barocca. Caratterizzata da un frenetico rincorrersi di linee curve, esprime al meglio la tensione dinamica dell’energia in. Torinotoday.it

