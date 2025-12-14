aperta ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione di don giovanni nervo

Sabato 13 dicembre è stata ufficialmente avviata la causa di beatificazione e canonizzazione di don Giovanni Nervo, con la prima sessione dell’inchiesta diocesana presieduta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. L’apertura rappresenta un passo importante nel processo di riconoscimento della sua santità, dopo il parere favorevole della Conferenza episcopale.

Giovanni Nervo nasce povero e profugo il 13 dicembre 1918 a Casalpusterlengo, sfollato con la famiglia a causa della guerra dalla natia Solagna (provincia di Vicenza ma Diocesi di Padova)