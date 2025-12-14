Anticipazioni Domenica In 14 dicembre | Giorgio Panariello si racconta Tutti gli ospiti della puntata

Il 14 dicembre torna l’appuntamento domenicale di Rai 1 con Domenica In, condotto da Mara Venier. In questa puntata, tra gli ospiti principali, Giorgio Panariello si racconterà condividendo aneddoti e esperienze. Il programma, come sempre, offrirà un pomeriggio di intrattenimento e varietà, coinvolgendo il pubblico con interviste, musica e momenti di svago.

Il rito domenicale del pomeriggio di Rai 1 torna anche il 14 dicembre con una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Accanto alla padrona di casa tornano a farci compagnia anche Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, quest’ultimo in collegamento da un  luogo magico. Tanti gli ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica italiana, ma non mancheranno anche momenti di riflessione e di intrattenimento. Domenica In, gli ospiti della puntata del 14 dicembre. La puntata di Domenica In del 14 dicembre, in onda su Rai 1 dalle 14.00, vede sfilare nel salotto di Mara Venier tanti ospiti tra i più amati dagli italiani. Dilei.it

