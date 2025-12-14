Anticiclone agli sgoccioli sta per arrivare un’intensa perturbazione atlantica

L'anticiclone sta per lasciare spazio a un’imponente perturbazione atlantica che interesserà presto gran parte dell’Italia. Dopo giorni di stabilità e sole, si prevede un rapido peggioramento con piogge e abbassamenti delle temperature, segnando un deciso cambiamento nel clima delle prossime settimane.

(Adnkronos) – Ultime ore in compagnia del sole dell'anticiclone, poi dalla prossima settimana è atteso un deciso cambiamento con il ritorno delle precipitazioni su molte regioni. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la presenza dell'anticiclone africano per domenica 14 dicembre accompagnato da aria di matrice sub tropicale che garantirà un'estrema stabilità atmosferica su tutto il Paese.

