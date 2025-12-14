Antartide in mostra | il racconto di un’Italia che ha saputo conquistare l’estremo

L’Antartide ha affascinato l’immaginario collettivo e gli esploratori italiani, che hanno saputo lasciare un'impronta significativa in questa regione remota. Questa mostra ripercorre le imprese e le scoperte italiane, evidenziando il ruolo di un Paese che ha contribuito in modo importante alla conoscenza di uno degli ambienti più estremi e misteriosi del pianeta.

Molto prima che l’Antartide entrasse nella storia delle esplorazioni e della scienza moderna, l’idea di una grande terra australe abitava già il pensiero umano. Da Aristotele a Tolomeo, il continente bianco fu a lungo un’intuizione filosofica e cartografica, una necessità teorica per equilibrare il mondo conosciuto. L’Artico, dal greco “Terra dell’Orsa”, doveva avere un suo corrispettivo, un Ant-Artico appunto, in base ai principi di simmetria e di equilibrio con cui veniva categorizzato il mondo. Per secoli rimase un orizzonte immaginato, sospeso tra mito e conoscenza, fino a quando le grandi esplorazioni e l’“epoca eroica” del Novecento trasformarono quell’ipotesi in realtà, fatta di ghiaccio, sacrificio e coraggio. Secoloditalia.it Missione Antartide, s'inaugura una mostra al San Domenico con Simonetta Montaguti - La regina forlivese dei ghiacciai, l'ingegnere Simonetta Montaguti, è tornata dalla sua missione al polo Sud e per l'occasione oggi alle 17. ilrestodelcarlino.it Antartide: rilevati centinaia di “terremoti di ghiaccio” al Ghiacciaio Doomsday Un nuovo studio mostra oltre 360 eventi sismici legati al collasso di iceberg tra 2010 e 2023 Un nuovo studio in via di pubblicazione su Geophysical Research Letters rivela che l’Ant - facebook.com facebook Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) compie 40 anni L’OGS ha partecipato all’Antartica Day, una mattinata dedicata a traguardi e sfide scientifiche future. Inaugurata anche la mostra ‘Antartide il Continente Bianco. 40 anni di ricerca’ ogs.i x.com © Secoloditalia.it - “Antartide” in mostra: il racconto di un’Italia che ha saputo conquistare l’estremo

Antartide 2025: il Continente che Nasconde le vere origini della Terra | Misteri per Dormire

Video Antartide 2025: il Continente che Nasconde le vere origini della Terra | Misteri per Dormire Video Antartide 2025: il Continente che Nasconde le vere origini della Terra | Misteri per Dormire