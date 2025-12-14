Ansotegi lavora già come allenatore del Real

Jon Ansotegi ha iniziato ufficialmente il suo incarico come allenatore del Real Sociedad, conducendo il primo allenamento con la squadra. L'esercitazione, inizialmente programmata per le 11:00, è stata posticipata alle 16:30, segnando l'inizio della sua gestione sulla panchina del club spagnolo.

2025-12-14 20:40:00 Calcio spagnolo: Jon Ansotegi ha svolto questo pomeriggio il suo primo allenamento alla guida del Real Sociedad, dopo che è stato ritardato dalle 11:00 alle 16:30. affinché arrivi in??tempo dalla Coruña, dove ieri ha giocato e vinto con il Sanse, e gli dia il tempo di accettare il cambiamento. Sostituto temporaneo di Sergio Francisco Ha avuto le stesse sconfitte dell’allenatore uscente, visto che Mikel Oyarzabal non si è allenato con i suoi compagni, e anche quelli di Ander Barrenetxea e Sadiq Umar, con problemi muscolari. Ansotegi e il suo assistente Imanol Agirretxe che come curiosità Sono venuti a condividere uno spogliatoio durante il loro periodo da calciatori. Justcalcio.com

