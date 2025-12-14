Annalisa regina a Milano | la prima donna a esibirsi nella nuova Arena di Santa Giulia il 9 maggio 2026

Il 9 maggio 2026 Annalisa sarà la prima donna a esibirsi nella nuova Arena di Santa Giulia a Milano, un evento storico. La cantante ha annunciato ieri sera a Torino il suo prossimo progetto live, intitolato “Ma noi siamo fuoco - Capitolo II – Palasport 2026”, che promette di essere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Milano, 14 dicembre 2025 – Annuncio a sorpresa della cantante Annalisa ch e ieri sera dal palco di Torino ha reso noto il suo nuovo e attesissimo progetto live: “ Ma noi siamo fuoco- Capitolo II – Palasport 2026”. Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location inedite. Uno dei momenti più attesi sarà quello legato a Milano: Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “Arena Milano”, il nuovo spazio innovativo nel quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. Questo spazio, progettato da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata: un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro. Ilgiorno.it

