Annalisa annuncia la seconda parte del tour nel 2026 | i prezzi dei biglietti quando e come acquistarli

Annisa annuncia la seconda parte del suo tour 2026, intitolato “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”. Con nuove date nei palasport e tappe inedite, l’artista apre le vendite dei biglietti, che sono già disponibili. Ecco tutte le informazioni su date, prezzi e modalità di acquisto per vivere un altro emozionante capitolo della sua musica dal vivo.

Annalisa annuncia il tour 2026 “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”: nuove date nei palasport, biglietti già in vendita e tappe inedite. Fanpage.it 'Ma io sono fuoco', Annalisa in concerto all'Unipol Arena - Annalisa si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) domani, 10 dicembre, ore 21: l'evento fa parte del tour dai molti sold out 'Ma io sono fuoco - msn.com

Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino - Il 13 dicembre Annalisa saluterà il pubblico con il suo ultimo appuntamento del tour nei palazzetti. tg24.sky.it

Annalisa annuncia il “Capitolo II”: nuove date del tour #MaNoiSiamoFuoco nel 2026. Si parte a Genova il 23 aprile. Data anche all’Arena Milano, il 9 maggio. Inarrestabile. x.com

Annalisa Rossetti. Mer Gonzalez Fontan · Villancico Del Far-West. Una volta al mese Trump annuncia nuove sanzioni contro qualche Paese. - facebook.com facebook

Annalisa annuncia a Torino il ''Capitolo II'', ovvero la seconda parte del tour nella primavera 2026

Video Annalisa annuncia a Torino il ''Capitolo II'', ovvero la seconda parte del tour nella primavera 2026 Video Annalisa annuncia a Torino il ''Capitolo II'', ovvero la seconda parte del tour nella primavera 2026