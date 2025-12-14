Annalisa annuncia il tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026
Annalisa ha annunciato il nuovo tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026, il calendario e i biglietti. Annalisa, dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026. Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera. Spettacolo.eu
