Anna Amalia Villaccio nominata Assistente del Governatore del Rotary Distretto 2101

Anna Amalia Villaccio, socia fondatrice del Rotary Club Valle Telesina, è stata nominata assistente del governatore del Rotary Distretto 2101 per l’Anno Rotariano 2025/2026, consolidando il suo ruolo di leadership nel servizio e nello sviluppo della comunità.

Anna Amalia Villaccio, socia fondatrice del Rotary Club Valle Telesina, è stata nominata assistente del governatore del Distretto 2101 per l’Anno Rotariano 20252026. La nomina è stata accolta con grande apprezzamento dal presidente del Club Ferdinando Ceglia e dal consiglio direttivo, che hanno evidenziato il valore del riconoscimento per l’intera realtà rotariana del territorio. Architetta e già presidente del Club per due mandati, Villaccio ha svolto negli anni un ruolo centrale nella crescita del Rotary Valle Telesina, distinguendosi per l’attenzione ai temi culturali, sociali e allo sviluppo della comunità locale, nel solco dei principi rotariani del servizio. Ildenaro.it

Il Rotary Club Valle Telesina celebra la nomina di Anna Amalia Villaccio ad assistente di governatore del Distretto - Il Rotary Club Valle Telesina accoglie con vibrante entusiasmo e profondo orgoglio la notizia della nomina della Dott. ntr24.tv