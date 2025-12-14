Andrea Giambruno è tornato in tv ma nessuno se n’è accorto | VIDEO

Andrea Giambruno è tornato in tv, partecipando all'evento Atreju e annunciando il suo ritorno come volto di Tgcom24. La sua presenza è passata inosservata a molti, ma rappresenta un importante aggiornamento sulla sua carriera mediatica.

Andrea Giambruno è ricomparso a Atreju ed ha rivelato di essere tornato in video, infatti ora è un volto del Tgcom24. D'altronde Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato quest'estate che spingeva per un ritorno dell'ex della Premier, in quanto è un giornalista che stima

