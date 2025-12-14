Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta | se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA…

Si intensificano le voci riguardo a un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus. Secondo alcune indiscrezioni della Gazzetta, questa ipotesi potrebbe prendere corpo in un contesto di cambiamenti societari, con riferimenti a eventuali fallimenti e spostamenti di figure chiave come Comolli ed Elkann. Ecco le ultime novità su questa intricata situazione.

Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta: se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA. Lo scenario. Elkann continua a sostenere che la Juventus resterà “ancora a lungo” nelle mani di Exor. Tuttavia, il club, pur essendo considerato un “gioiello intoccabile”, è fonte di frizioni all’interno della famiglia Agnelli, composta da diversi rami ereditari. Le continue e massicce iniezioni di denaro nel club (circa 637 milioni di euro dal 2019 ) sono state “mal digerite” da chi osserva le vicende calcistiche con distacco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Juventusnews24.com Agnelli-Juve, annuncio di compleanno: “Torna presto” - L'ex presidente bianconero ed un'ipotesi, mai sopita del tutto, di un ritorno alla Juventus: i tifosi si schierano. calciomercato.it

Gramellini: 'Sono assolutamente convinto che Andrea Agnelli tornerà in sella alla Juve' - L'opinionista ha aggiunto: 'I tempi magari non sono ancora maturi, ma Andrea Agnelli tornerà a guidare il club' ... it.blastingnews.com

“Lui ha messo i soldi, ma non la competenza. Io? Tornerei subito, per la Juventus sono pronto a tutto”. L'ex dirigente commenta la gestione di Andrea #Agnelli: "Può aver fatto errori, ma nove scudetti consecutivi non sono un dettaglio" #Juventus #Elkann #Juve - facebook.com facebook

Tanti tifosi della #Juventus addossano ad #Elkann la responsabilità per il basso profilo del club in questa fase storica (e dopo Calciopoli, prima che arrivasse Andrea Agnelli). Numeri alla mano, non solo di campo, hanno ragione. Ma pensare che esista una pr x.com

