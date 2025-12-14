Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta | se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA…

Si intensificano le voci riguardo a un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus. Secondo alcune indiscrezioni della Gazzetta, questa ipotesi potrebbe prendere corpo in un contesto di cambiamenti societari, con riferimenti a eventuali fallimenti e spostamenti di figure chiave come Comolli ed Elkann. Ecco le ultime novità su questa intricata situazione.

Andrea Agnelli torna alla Juventus? La clamorosa suggestione ventilata da Gazzetta: se Comolli fallisce ed Elkann si trasferisce negli USA. Lo scenario. Elkann  continua a sostenere che la  Juventus  resterà “ancora a lungo” nelle mani di  Exor. Tuttavia, il club, pur essendo considerato un “gioiello intoccabile”, è fonte di frizioni all’interno della  famiglia Agnelli, composta da diversi rami ereditari. Le continue e massicce  iniezioni di denaro  nel club (circa  637 milioni di euro dal 2019 ) sono state “mal digerite” da chi osserva le vicende calcistiche con distacco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Juventusnews24.com

