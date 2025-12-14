Ancora temperature miti e sole ma a metà settimana si cambia

Le condizioni atmosferiche nel Friuli Venezia Giulia rimangono caratterizzate da temperature miti e sole, grazie alla presenza di un anticiclone che ha interessato la regione negli ultimi giorni. Tuttavia, a metà settimana si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con possibili variazioni nel quadro climatico regionale.

L'anticiclone che ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia negli scorsi giorni, continuerà a garantire l'afflusso verso la regione di aria secca a tutte le quote. Da martedì affluiranno correnti più umide e meridionali nei bassi strati che determineranno un aumento della nuvolosità, ma mantenendo le. Udinetoday.it

