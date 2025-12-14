Ancona è ora di battere una big Contro L’Aquila vietato perdere

Oggi l'Ancona affronta l'Aquila al Del Conero, ultima partita prima della pausa natalizia e penultima del girone di andata. I biancorossi sono chiamati a vincere o ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti, per mettere fine a un lungo digiuno di successi contro le grandi del campionato.

Ultima partita al Del Conero prima della pausa natalizia, penultima del girone di andata: l'Ancona scende in campo oggi al Del Conero contro l'Aquila per riuscire a fare quello che finora non le è riuscito, cioè di centrare una vittoria, o almeno un risultato positivo, contro una delle big. Sconfitta nel primo turno contro l'Ostiamare, battuta nettamente al Bonolis dal Teramo, oggi l'Ancona affronta l'avversario con cui condivide il terzo posto in classifica. Gli aquilani vengono da quattro vittorie consecutive e vantano il miglior attacco del campionato, quello composto dal centravanti Di Renzo (11 gol) e dagli esterni d'attacco Sparacello (10) e Banegas (6), quello che ha strapazzato la capolista Ostiamare, una settimana fa, vincendo per 3-1.

