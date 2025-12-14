Amministrative a Maglie fibrillazioni in maggioranza Marzano primo nome in corsa

A Maglie, le imminenti elezioni amministrative stanno generando fermento all’interno della maggioranza, con diversi nomi in corsa e tensioni crescenti. La competizione, tra le più attese del Salento, si preannuncia ricca di colpi di scena e sfide politiche, mentre i candidati si preparano a confrontarsi per guidare il futuro della città.

MAGLIE – La corsa per le amministrative della prossima primavera è iniziata in diversi centri del Salento e tra i comuni chiamati al voto Maglie è uno di quelli dove la sfida è tra le più attese. A motivare questa premessa la lunga continuità di gestione che da alcuni decenni contraddistingue la.

