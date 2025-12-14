Amici oggi domenica 14 dicembre | gli ospiti e le anticipazioni

Domenica 14 dicembre, torna su Canale 5 'Amici', il popolare talent show condotto da Maria De Filippi. Un nuovo episodio promette emozioni, esibizioni e sorprese per tutti gli appassionati, continuando a catturare l’attenzione del pubblico con le sfide tra giovani talenti e le anticipazioni sulle future selezioni.

(Adnkronos) – 'Amici', il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, torna oggi, domenica 14 dicembre, con un nuovo appuntamento. Due gli ospiti musicali della puntata. Il primo è Carl Brave, cantautore e produttore discografico, che presenterà il suo singolo 'Occhiaie', uscito il 24 ottobre per Warner Music Italy. Torna poi in . Periodicodaily.com

