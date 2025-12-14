Amici | il ragazzo insultato da Riccardo Stimolo rompe il silenzio

Dopo le tensioni e gli insulti ricevuti da Riccardo Stimolo, giovane allievo di Amici 25, rompe il silenzio per condividere la propria versione dei fatti. L'intervista offre uno sguardo diretto sulla vicenda, evidenziando emozioni e riflessioni di chi si è trovato al centro di un episodio controverso all’interno del talent show.

Torna a parlare il ragazzo che ha ricevuto pesanti appellativi da Riccardo Stimolo, allievo di Amici 25. Lui si chiama Giovanni Valenzuela e racconta di aver avuto un confronto diretto con il cantante. Per questo considera oggi la vicenda chiusa: nessuna gogna, nessun accanimento, ma la richiesta — accolta — di assumersi la responsabilità delle parole scritte anni fa. Un passaggio che sposta il discorso dal clamore alla consapevolezza. Mancata espulsione di Riccardo Stimolo: lo sfogo di due ballerini Amici 25: dal post virale di Riccardo Stimolo al dialogo. La miccia era stata l’ormai noto screen di un commento offensivo risalente a tre anni prima, quando Riccardo Stimolo aveva sedici anni. Anticipazionitv.it Riccardo di Amici 25 nella bufera, l’insulto pubblico ad un ragazzo gay prima del Pride: “Che tristezza!” – VIDEO - Il creator Giovanni Valenzuela, molto seguito su TikTok, nelle ultime ore ha deciso di raccontare un episodio che lo ha profondamente segnato. gay.it

Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 sotto accusa: spuntano insulti omofobi e misogini/ “Cose gravissime” - Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 nel mirino del web a causa di alcuni post e commenti risalenti a prima del loro ingresso nella scuola ... ilsussidiario.net

