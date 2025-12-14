Americana in piazza del Duomo la corsa di Pistoia Foto e classifica

La seconda edizione de “L’Americana in Piazza del Duomo” a Pistoia ha trasformato il centro storico in un palcoscenico di sport e cultura, unendo tradizione e adrenalina in una cornice unica. La corsa ha coinvolto atleti e pubblico, creando un evento suggestivo nel cuore monumentale della città. Ecco foto e classifica della manifestazione del 14 dicembre 2025.

© Lanazione.it - Americana in piazza del Duomo, la corsa di Pistoia. Foto e classifica Pistoia, 14 dicembre 2025 – Lo sport che dialoga con la storia, la corsa che si fa spettacolo nel cuore monumentale della città: la seconda edizione de "L'Americana in Piazza del Duomo" ha trasformato uno dei luoghi simbolo di Pistoia in un autentico teatro a cielo aperto, dove il gesto atletico si è intrecciato con la bellezza senza tempo del centro storico. Organizzata dalla A.S. Silvano Fedi, la manifestazione ha centrato pienamente l'obiettivo di portare il podismo là dove pulsa la vita cittadina, restituendo alla piazza non solo il ruolo di cornice, ma di vera protagonista. Tra il Duomo di San Zeno, il Battistero e il Palazzo Comunale, l'anello di circa 200 metri, interamente disegnato all'interno della piazza, ha dato vita a una gara intensa e coinvolgente, ispirata alla celebre formula dell'americana ciclistica: un giro di lancio e recupero seguito dal giro "forte", con eliminazione dell'ultimo concorrente al passaggio sul traguardo.

?? Torna, domenica, l’Americana in piazza a Pistoia: gara spettacolare a eliminazione! #PVNews #pistoiavaldinievolenews #ValdinievoleNews #valdinievole #valdinievoleoggi #pistoia #pistoianews #sport #podismo #Americana #eventisportivi - facebook.com facebook