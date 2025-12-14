Ambulanti Forte dei Marmi a Roma | il mercato di Natale dell’originale Consorzio per regali di qualità

A pochi giorni dal Natale, Roma si anima con il mercato itinerante degli Ambulanti Forte dei Marmi, organizzato dal Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Un evento imperdibile per gli amanti dello shopping di qualità, che porta nel cuore della città prodotti artigianali e regali unici, creando un’atmosfera natalizia ricca di tradizione e originalità.

A pochi giorni dal Natale, Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: gli Ambulanti Forte dei Marmi a Roma, protagonisti assoluti del periodo natalizio grazie al loro inconfondibile mercato itinerante firmato dall’ originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. E’ l’occasione perfetta per chi è ancora alla ricerca di idee regalo autentiche, eleganti e convenienti, lontane dai soliti acquisti standardizzati. Il celebre mercato toscano torna infatti nella Capitale con due appuntamenti imperdibili, trasformando piazze e viali in un vero e proprio villaggio dello shopping natalizio di alta qualità. Funweek.it

