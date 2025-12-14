Ambrosino Napoli addio a gennaio? Un club inizia a valutare la possibilità di prendere il giocatore dei partenopei I dettagli sull’ipotetica trattativa

La Sampdoria sta valutando la possibilità di acquistare Ambrosino dal Napoli in vista della prossima estate. Il club doriano ha iniziato a riflettere su un possibile trasferimento, considerando le potenzialità del giovane attaccante partenopeo. Ecco i dettagli sulle trattative e le prospettive future per il trasferimento.

Ambrosino Napoli, la Sampdoria starebbe ragionando sulla possibilità di prendere il calciatore in estate. Molto dipenderà da Conte La Sampdoria ha iniziato a muoversi con attenzione in vista dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, consapevole della necessità di intervenire per rinforzare una rosa che, soprattutto nel reparto offensivo, ha mostrato limiti evidenti in termini di . Calcionews24.com

