Amazon Prime ritira il riepilogo fatto con l'IA della prima stagione di Fallout gli utenti | È un pasticcio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon Prime ha ritirato il riepilogo automatizzato della prima stagione di Fallout, generato con l'intelligenza artificiale, a causa di problemi riscontrati dagli utenti. A meno di un mese dal lancio della funzione, l'azienda ha dovuto affrontare le prime critiche e correzioni, evidenziando le sfide legate all'uso di sistemi automatizzati per contenuti di questo tipo.

A nemmeno un mese dal lancio della sua nuova funzione Amazon Prime ha dovuto fare i conti con la prima gaffe nel video riassunto della prima stagione di Fallout. La delusione degli utenti: "È una perdita di tempo". Fanpage.it

amazon prime ritira riepilogoAmazon Prime ritira il riepilogo fatto con l’IA della seconda stagione di Fallout, gli utenti: “È un pasticcio” - A nemmeno un mese dal lancio della sua nuova funzione Amazon Prime ha dovuto fare i conti con la prima gaffe nel video riassunto della prima stagione di ... fanpage.it

Immagine generica

L'ultima gara di Valentino Rossi | MotoGP™ Unlimited

Video L'ultima gara di Valentino Rossi | MotoGP™ Unlimited