Alzano Lombardo precipita dal tetto di uno stabilimento abbandonato | muore 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso e portato in ospedale in codice verde. L’episodio intorno all’una della notte scorsa in una struttura dismessa di via Acerbis, un tempo sede dell’ Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

