Alzano Lombardo Bergamo 19enne precipita per 5 metri dal tetto dell' ex fabbrica Italcementi e muore | faceva urban exploring con amici

Una giovane di 19 anni è deceduta dopo essere precipitata da un'altezza di cinque metri dal tetto di un'ex fabbrica Italcementi ad Alzano Lombardo. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, mentre la vittima, insieme a un gruppo di amici, praticava urban exploring nella zona.

