Alzano Lombardo Bergamo 19enne precipita per 5 metri dal tetto dell' ex fabbrica Italcementi e muore | faceva urban exploring con amici
Una giovane di 19 anni è deceduta dopo essere precipitata da un'altezza di cinque metri dal tetto di un'ex fabbrica Italcementi ad Alzano Lombardo. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, mentre la vittima, insieme a un gruppo di amici, praticava urban exploring nella zona.
La caduta mortale intorno all'una e un quarto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre: la vittima era con un gruppo di amici della Val Seriana per fare "urbex". Rimasto ferito non gravemente un secondo ragazzo Un ragazzo di soli 19 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza d. Ilgiornaleditalia.it
Alzano Lombardo, 19enne morto precipitando dal tetto di una fabbrica abbandonata: le prime ipotesi - Giovane 19enne morto durante un’esplorazione in un capannone abbandonato nel Bergamasco: indagini in corso e prime ipotesi. notizie.it
Precipita dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo: morto un 19enne, ferito anche un altro ragazzo - Un 19enne è deceduto dopo essere precipitato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dal tetto di un capannone dell'ex stabilimento Italcementi ... fanpage.it
Alzano Lombardo, 19enne precipita da tetto capannone abbandonato e muore sul colpo x.com
L’episodio è avvenuto intono all’una di notte in uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde - facebook.com facebook
Dramma ad Alzano (Bergamo), 19enne muore nell'ex Italcementi