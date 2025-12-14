Altro podio per Sofia Goggia a St Moritz | terzo posto anche in Super G

Sofia Goggia ottiene un altro podio a St. Moritz, confermando la sua competitività nelle discipline di velocità. Nonostante il primo weekend di gare di Coppa del Mondo non abbia portato vittorie, i risultati di terzo posto in Super G e le posizioni di rilievo testimoniano il suo talento e costanza sulla pista svizzera.

Quarto, terzo, terzo. Il primo weekend delle gare di velocità di Coppa del Mondo si chiude senza vittorie per Sofia Goggia, ma con tre piazzamenti importanti e due podi sulla pista di St. Moritz. Dopo il bronzo della seconda discesa libera e il 4° posto nella prima, la bergamasca concede il bis nel difficilissimo Super G della domenica, il primo della stagione, ottenendo il nono podio sulla pista svizzera e il 64° in assoluto nel massimo circuito. leggi anche. Sci alpino Primo podio stagionale per Sofia Goggia: terzo posto in discesa a St. Moritz. Il tracciato è tosto e si vede. A farlo sembrare semplice è la neozelandese Alice Robinson, che fissa i riferimenti cronometrici sotto l’1’15”, prima a riuscirci. Bergamonews.it SuperG di St. Moritz: Goggia terza davanti a Vonn. Primo trionfo per Robinson, Shiffrin fuori - La neozelandese vince per la prima volta nella specialità, cade Aicher. gazzetta.it

