Altro che Ballando con le stelle Barbara D’Urso aveva un progetto incredibile per tornare in tv ma è sfumato tutto

Barbara D’Urso aveva ideato un progetto ambizioso per il suo ritorno in televisione, ben diverso da Ballando con le stelle. Tuttavia, qualcosa è andato storto, e l’intera iniziativa è sfumata all’ultimo momento. Ecco il retroscena esclusivo su questa occasione mancata, che avrebbe potuto segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Spunta il retroscena su un progetto professionale clamoroso di Barbara D’Urso poi naufragato. Ecco perché tutto è saltato all’ultimo. Leggi anche: Perché Selvaggia Lucarelli ha attaccato Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: ‘La mano tremante? Una sceneggiata!’” Mentre il pubblico segue con passione il percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, emerge un retroscena sorprendente che riguarda il suo possibile ritorno in televisione. Secondo un’ indiscrezione rilanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice sarebbe stata vicinissima a un progetto ambiziosissimo con un’emittente televisiva privata. Donnapop.it

