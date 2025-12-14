Altro che Ballando con le stelle Barbara D’Urso aveva un progetto incredibile per tornare in tv ma è sfumato tutto

Barbara D’Urso aveva ideato un progetto ambizioso per il suo ritorno in televisione, ben diverso da Ballando con le stelle. Tuttavia, qualcosa è andato storto, e l’intera iniziativa è sfumata all’ultimo momento. Ecco il retroscena esclusivo su questa occasione mancata, che avrebbe potuto segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Spunta il retroscena su un progetto professionale clamoroso di Barbara D’Urso poi naufragato. Ecco perché tutto è saltato all’ultimo. Leggi anche: Perché Selvaggia Lucarelli ha attaccato Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: ‘La mano tremante? Una sceneggiata!’” Mentre il pubblico segue con passione il percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, emerge un retroscena sorprendente che riguarda il suo possibile ritorno in televisione. Secondo un’ indiscrezione rilanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice sarebbe stata vicinissima a un progetto ambiziosissimo con un’emittente televisiva privata. Donnapop.it Ballando con le Stelle, le pagelle della Semifinale: Barbara D’Urso vuole vincere, la febbre penalizza Andrea Delogu, Paolo Belli “certezza ma non sorpresa” - Dalla magistrale esibizione di Barbara D'Urso alla febbre che ha penalizzato Andrea Delogu, i voti della semifinale di Ballando con le Stelle ... ilfattoquotidiano.it

Ballando, Barbara D'Urso si fa male di nuovo e litiga con Pasquale La Rocca: «Sti grandissimi ca**i. Ti hanno mai sputato in faccia?» - Barbara D'Urso torna in pista a Ballando con le Stelle dopo una settimana particolarmente complicata. leggo.it

Dopo settimane in cui non si è fatto altro che invitare i concorrenti non a ballare - che richiesta bislacca, mica #BallandoConLeStelle è un programma sul ballo, dopotutto - ma a «fare show, Carolyn Smith alla semifinale ha deciso di sfogarsi svelando quello ch x.com

Pronti per un altro week end da passare insieme ballando, ridendo e mangiando??? ? questo venerdì si festeggia il nostro Presidente e Maestra Melania! Torta e spumante per tutti! ?Sabato serata aperta a tutti i livelli solo per i soci Go West che verranno a c - facebook.com facebook

© Donnapop.it - Altro che Ballando con le stelle, Barbara D’Urso aveva un progetto incredibile per tornare in tv, ma è sfumato tutto

Il Freestyle di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 11/10/2025

Video Il Freestyle di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 11/10/2025 Video Il Freestyle di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca - Ballando con le Stelle 11/10/2025