Altra grave aggressione all’Ospedale San Paolo Rea | Basta tollerare Intervenga chi ha responsabilità

Un’altra grave aggressione all’Ospedale San Paolo evidenzia la crescente emergenza sicurezza nelle strutture sanitarie. Rea invita le autorità a intervenire con decisione, sottolineando la necessità di garantire strumenti e misure efficaci per tutelare il personale e i pazienti, e porre fine a questa escalation di violenza.

“Una nuova aggressione all’ospedale San Paolo segna un punto oltre il quale non siamo più disposti a tollerare. Nonostante il rafforzamento della presenza di forze dell’ordine garantita dal prefetto Michele Di Bari, gli episodi di violenza non si fermano. Come ordine siamo naturalmente vicini al collega aggredito, ma non possiamo che stigmatizzare l’ennesimo episodio di violenza e l’assenza di ogni garanzia di sicurezza” Cosi la presidente Teresa Rea è intervenuta pubblicamente dopo l’ultima aggressione al personale infermieristico di Napoli. Ultimo solo in ordine di tempo poiché le aggressioni ai danni del personale sanitario sono 48 in totale dall’inizio dell’anno sul territorio della Asl Napoli 1 che salgono a oltre 70 contando anche quelle della provincia sud e nord di Napoli. Ildenaro.it

