Almanacco | Domenica 14 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Scopri gli eventi più significativi, i compleanni, il santo e il proverbio associato a domenica 14 dicembre. Un tuffo nella storia di questa data e un modo per conoscere meglio le ricorrenze e le curiosità di oggi, 14 dicembre, penultimo mese dell’anno.

Domenica 14 dicembre è il 348° giorno del calendario gregoriano, mancano 17 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni della CroceProverbio di DicembreDicembre balerin, ciama in aiuto el vinAccadde oggi1911 – I componenti della spedizione.

