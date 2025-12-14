Almanacco del 14 dicembre | accadde oggi proverbio e santo del giorno

L'14 dicembre segna il 348º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, a soli 17 giorni dalla sua conclusione. In questo articolo scoprirai gli eventi storici accaduti in questa data, il proverbio del giorno e il santo celebrato, offrendo uno sguardo alle tradizioni e alle curiosità di questa giornata.

Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano. Mancano 17 giorni alla fine dell'anno.Proverbio del giorno: San Giovanni non vuole inganni.Santi del giorno: San Giovanni della Croce (Sacerdote e Dottore della Chiesa)Etimologia: Giovanni deriva dall'ebraico Yehohanan, che significa "Dio.

