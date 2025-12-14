All’ospedale San Donato l’invasione dei Babbi Natale per i ricoverati in pediatria

All’ospedale San Donato di Arezzo, il clima natalizio si fa sentire con l’arrivo dei Babbi Natale, portando gioia e allegria ai bambini ricoverati in pediatria. Un’iniziativa che ogni anno rallegra i piccoli pazienti e le loro famiglie, creando un’atmosfera speciale durante il periodo delle festività.

AREZZO – Anche quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazienti del San Donato di Arezzo. Oltre 150 di motociclisti travestiti da Babbo Natale hanno raggiunto l’ospedale per portare auguri, giochi e un momento di festa ai bambini ricoverati in pediatria. Nato nel 2016, l’appuntamento organizzato dal Motoclub Discorsi Pochi, con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, è giunto ormai al suo decimo anno. La colorata parata ha fatto il suo ingresso questa mattina percorrendo l’anello interno dell’ospedale, salutando con entusiasmo pazienti, familiari e operatori sanitari. Corrieretoscano.it

