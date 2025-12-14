Allerta su sostanze letali in prodotti venduti come cannabis light

Un allerta è stata diffusa dal Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe riguardo a sostanze potenzialmente letali presenti in prodotti venduti come cannabis “light”. L'aggiornamento coinvolge i centri collaborativi del Sistema, evidenziando rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Roma, 14 dic. (askanews) – Il Sistema Nazionale di Allerta Rapida per le Droghe, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha diffuso un’allerta ai centri collaborativi del Sistema. Riguarda “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di THC (c.d. cannabis “light”) e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato MDMB-PINACA”. L’MDMB-PINACA, riporta un comunicato sul portale della Presidenza del Consiglio “la cui potenza è molto superiore a quella del THC, causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda. Ildenaro.it

