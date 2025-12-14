Allegri è il valore aggiunto del Milan | ecco le mosse che fanno sognare

Allegri rappresenta il vero valore aggiunto del Milan, contribuendo a trasformare la squadra con innovative strategie e scelte tattiche. Con i rossoneri pronti a sfidare il Sassuolo, le recenti mosse dell’allenatore hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, alimentando le speranze di una stagione di successi e grandi prestazioni.

Milan, tra pochi minuti i rossoneri tornano in campo contro il Sassuolo. Allegri ha cambiato i rossoneri con molte mosse in questa stagione. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'. Pianetamilan.it

