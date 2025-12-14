Allegri dopo Milan-Sassuolo | Sembrano due punti buttati invece sarà un pari …

Al termine di Milan-Sassuolo, Massimiliano Allegri ha commentato il risultato, definendolo un pareggio che potrebbe sembrare due punti persi, ma che in realtà rappresenta un punto importante nel cammino della squadra. L'allenatore rossonero ha analizzato le dinamiche della sfida e le prospettive future del Milan.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: Laurienté ferma Allegri. Rossoneri a +5 sulla Roma - Il Milan perde una grande occasione di allungare in vetta e resta, invece, solo a +1 sul Napoli dopo il pareggio contro il Sassuolo. forzaroma.info

Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - 5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). sport.sky.it

Il giorno in cui il 26enne Max Allegri decise di diventare allenatore dopo l'esclusione dagli 11..

