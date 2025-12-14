Il Milan affronta una giornata difficile, con notizie preoccupanti riguardo alle condizioni di Gabbia, che ha subito un infortunio al ginocchio. La situazione rappresenta un motivo di apprensione per la squadra e l'allenatore Allegri, che dovrà valutare le conseguenze di questo infortunio in vista delle prossime partite.

© Glieroidelcalcio.com - Allarme Gabbia, ginocchio ko: Allegri ha una grave preoccupazione

La domenica pomeriggio del Milan non è assolutamente positiva, anche per quanto riguarda le condizioni fische di Gabbia. La domenica del Milan di Massimiliano Allegri non può essere assolutamente considerata positiva; a San Siro arriva soltanto un pareggio per i rossoneri contro un Sassuolo che dimostra per l’ennesima volta di regalare spettacolo a Milano contro i club di casa (l’Inter ne sa qualcosa). Se la sconfitta del Napoli contro l’Udinese può rendere meno indigesto il pranzo del Diavolo, sicuramente la notizia che coinvolge Gabbia aggiunge carico stressante alla Milano rossonera. Proprio sotto questo punto di vista, il club lombardo avrebbe non poche preoccupazioni, specialmente in considerazione del fatto che si tratta di un calciatore molto importante per la difesa della squadra che ha fatto ritorno al vertice della Serie A dopo che nelle ultime stagioni calcistiche sono arrivate veramente non poche delusioni sotto questo punto di vista. Glieroidelcalcio.com

